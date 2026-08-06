Гио Пику объявили в розыск судебные приставы из-за многолетнего долга

Рэпера Гио Пику (Георгия Джиоева) объявили в розыск судебные приставы из-за задолженности, накопившейся за несколько лет, сообщает SHOT.

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Исполнитель с 2019 года неоднократно становился фигурантом исполнительных производств. Как утверждается, за это время он накопил долги по кредитам и неоплаченным штрафам. В настоящее время сумма задолженности составляет около 363 тысяч рублей.

Приставам не удалось взыскать средства, поскольку на артиста не зарегистрированы недвижимость или другое имущество, на которое можно обратить взыскание. По этой причине исполнительные производства несколько раз приостанавливались, а затем вновь возобновлялись.

Сейчас Гио Пика не выступает в России и даёт концерты в странах Европы, Азии и США. Музыкант проживает в Грузии вместе с супругой Анастасией Пискуновой.

Ранее рэпера Гио Пику оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление правоохранителей в песне.