В Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене концерта в Грузии, запланированного на 7 августа. Об этом она объявила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница подчеркнула, что узнала о решении администрации Батуми за два дня до мероприятия.

«Администрация города, администрация концертного зала почему-то решили именно так. Несмотря на то, что очень многие люди приехали на курорт именно из-за моего концерта», — рассказала артистка.

Орбакайте отметила, что чувствует любовь и поддержку со стороны поклонников, и выразила надежду на скорую встречу и светлое будущее.

«Что я могу сказать? Мы еще споем», — добавила она.

В апреле 2025 года стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. Певица заявила, что намерена в суде оспорить решение властей, поскольку запрет нарушает «все международные нормы».