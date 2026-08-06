С Ириной Безруковой случилась беда: теперь передвигается в инвалидной коляске

Ирина Безрукова серьезно покалечилась. Теперь известная актриса передвигается в инвалидной коляске.

О том, что с Ириной Безруковой случилась беда, стало известно случайно. Актрису заметили на вокзале. Ее встречал давний помощник, пиар-директор Станислав Влайку. Прихватив костыли, он помог артистке пересесть из вагона в инвалидное кресло и постарался оградить ее от лишнего внимания, передает Starhit.

Журналисты обратили внимание, что левая нога Безруковой загипсована, на нее она совершенно не опирается. Вероятно, популярная актриса получила серьезную травму. Однако что именно случилось с Ириной, точно неизвестно. Сама актриса предпочитает эту тему не обсуждать.

Отметим, что лишь недавно Станислав Влайку попал в поле зрения представителей СМИ и прочей общественности. Много лет он находился вне объектива камер. Тем удивительнее было увидеть его вместе с Ириной Безруковой в рамках шоу "Сокровища императора". На протяжении нескольких испытаний Станислав и Ирина демонстрировали редкое достоинство и поддерживали друг друга в самых разных ситуациях.