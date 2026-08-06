Актриса Кейт Хадсон снялась в платье на отдыхе в Европе

Голливудская актриса Кейт Хадсон снялась без макияжа на отдыхе в Европе. Снимками она поделилась в Instagram. 47-летняя Кейт Хадсон позировала в бельевом зеленом платье с глубоким декольте. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Актриса уже несколько недель отдыхает с семьей и друзьями в Европе.

© katehudson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

До этого Кейт Хадсон показала своего сына-подростка. Звезда поделилась кадрами с Бингемом в день его 15-летия. Артистка посвятила имениннику пост в Instagram.

© katehudson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2010 году актриса начала встречаться с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами. Через год у пары родился сын, а в 2014 году Хадсон расторгла помолвку с музыкантом. Она публично объявила о расставании с ним.

У знаменитости есть трое детей.

Кейт Хадсон родила первенца Райдера от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. С декабря 2016 года звезда состоит в отношениях с бизнесменом Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую семилетнюю дочь Рани Роуз.