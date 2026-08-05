Андрей Ургант впервые вышел в свет с третьей женой, которая моложе него на 21 год

Российский актер Андрей Ургант впервые появился на публике со своей третьей женой Еленой, которая младше его на 21 год. Пара посетила кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге.

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Сначала возлюбленные позировали фотографам, после чего исчезли в фойе кинотеатра «Выборг Палас». При этом ранее Андрей и Елена не стремились вместе попадать в объективы камер, хотя часто появлялись на одних и тех же мероприятиях.

Причина заключалась в том, что новая спутница Урганта-старшего работает его директором и уже несколько лет ведет все дела звездного супруга. Официально о новых отношениях артист рассказал еще осенью 2023 года. Тогда он и подтвердил, что Елена стала его третьей супругой, передает издание StarHit.

Его сын, российский телеведущий Иван Ургант, долго не появляется на телевидении, поэтому многие зрители начали считать, что он уехал из России. Андрей Ургант поспешил опровергнуть подобные слухи.

Зарубежные СМИ, в свою очередь, утверждали, что некоторые известные россияне обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Ивана Урганта в эфир.