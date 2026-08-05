Жена Хайдарова ответила на обвинения в приворотах депутатов и лечении магией

Светлана Сильваши, жена пластического хирурга Тимура Хайдарова и совладелица его клиники, ответила на недавние обвинения. Сообщалось, что в медучреждении применялись нетрадиционные методы воздействия на пациентов. Согласно публикациям, клиенты не знали о подобных процедурах, а их организацией занималась сама Сильваши.

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Авторы заявлений также связали эти практики с гибелью 36-летнего музыкального продюсера Петра Гаврилова, который скончался после операции в феврале 2024 года. Утверждается, что Сильваши привлекала гадалку для «очищения» помещения, в ходе чего обсуждалось лечение продюсера.

Кроме того, в прессе появилась информация о том, что жена хирурга заказывала эзотерические обряды на депутатов Государственной думы, чтобы получить их поддержку и снизить уровень критики в свой адрес после прошлых скандалов.

И в качестве доказательств приводятся скриншоты переписки, где Сильваши якобы просит провести ритуалы в отношении депутата Бориса Чернышова и председателя Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого. Сильваши заявила, что считает подобные заявления абсурдными.

Совладелица клиники предположила, что представленные скриншоты переписки могли быть сфальсифицированы с помощью нейросетей. Сильваши добавила, что намерена подать судебные иски против распространителей этой информации.

— Господи, это видимо потерпевшие еще что-то придумали… Я буду подавать иск на тех людей, кто занимается распространением данной информации. Сейчас можно сделать все, что угодно. Я думаю, потерпевшие решили попробовать все это раскачать, поскольку сейчас я стала более медийной, — передает слова жены Хайдарова StarHit.

Ранее 24 апреля Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники, где работал Хайдаров.