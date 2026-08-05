Пригожин ответил на заявление Вайкуле о желании взять оружие против России

Латвийская певица Лайма Вайкуле не разобралась в происходящем и несет ерунду, заявив о готовности воевать с россиянами, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Меня удивляет это. Лайма, в принципе, всегда была аполитична. Чего ее вдруг понесло, я не знаю. Что мне не нравится, так это то, что цех обрушился друг на друга. Все размазали друг друга. И то, что она несет, честно скажу, я в шоке. Она красивая женщина, всегда была примером для подражания, выглядит роскошно, но несет ерунду», — сказал продюсер.

По его словам, Лайма до конца не разбирается в происходящем, поэтому говорит такие вещи. При этом Пригожин выразил уверенность, что ни один человек из тех, кого знает Вайкуле или он сам, не желает крови.

«Я понимаю, что сильные всегда пытаются устроить ловушку кому-то. Есть некая третья сила, которая заинтересована в этой драке, чтобы повлиять на государство российское и получить природные богатства на выгодных для себя условиях. Когда государство в беде, ты должен быть рядом с ним. У нее государство Латвия. Но известность широкую она приобрела в Советском Союзе», — заключил Пригожин.

Ранее Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами. В ходе беседы Вайкуле спросили, что она будет делать, если «Россия нападет на Латвию». «Я возьму автомат», — заявила исполнительница песни «Вернисаж».