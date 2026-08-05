22-летний спутник Жанны Агузаровой опроверг роман с певицей

22-летний Даниил Онищенко, которого накануне заметили на отдыхе в компании певицы Жанны Агузаровой, опроверг информацию об отношениях с артисткой. Об этом он рассказал в беседе с порталом Super.

Молодой человек объяснил, что он входит в команду певицы и занимается организационными и административными вопросами. В конце июля он готовил выступление Агузаровой на фестивале Outline, для чего они остановились в отеле Country resort. Однако незадолго до начала фестиваль отменили, поэтому присутствие рядом с артисткой было связано исключительно с рабочими обязанностями.

"Никаких иных обстоятельств, которые впоследствии начали массово приписывать некоторые СМИ, не существует", – заявил он, добавив, что распространенные сведения уже нанесли "серьезный ущерб" его репутации.

Онищенко оказался возмущен тем, что в открытом доступе оказались его персональные данные и записи с камер наблюдения. По его словам, журналисты начали звонить на личный номер, а в СМИ появились материалы с ложными предположениями. Он подчеркнул, что его работа – сопровождать публичных людей на концертах, фестивалях и съемках, и это не повод для домыслов о личной жизни.

Молодой человек также выразил надежду, что будут установлены обстоятельства утечки данных и виновные понесут ответственность.

Он отметил, что любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность и безопасность своих персональных данных, а материалы с камер видеонаблюдения не должны попадать в публичный доступ.

Ранее СМИ писали, что Агузарова провела с Онищенко три дня в загородном отеле. Уточнялось, что парень увлекается пленочной фотографией и видеосъемкой, а также работал журналистом в одном из петербургских изданий.