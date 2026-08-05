Олеся Иванченко выбрала свадебное платье за 650 тысяч рублей

Свадебный наряд обошелся телеведущей Олесе Иванченко, известной по участию в шоу «Натальная карта», в 650 тысяч рублей. Образ невесты состоял из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

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— К слову, платье невесты было от российского дизайнера и обошлось Олесе в 655 тысяч рублей, — говорится в публикации.

Олеся Иванченко сыграла свадьбу с комиком Максимом Загайским, известным под псевдонимом Заяц. Избранник 30-летней ведущей старше ее на шесть лет, они познакомились в интернете.

По словам телеведущей, она довольна тем, как прошло торжество. Иванченко объяснила, что пара выбрала закрытый формат свадьбы, чтобы разделить этот важный момент только с самыми близкими людьми, избегая излишнего внимания. Для молодоженов было важно, чтобы все гости чувствовали себя комфортно.

Еще до начала романа ведущая составила астрологический прогноз для будущего супруга. Отношения пары складывались непросто: после сближения последовало краткосрочное расставание по инициативе Иванченко. Позже ведущая признала, что поступила импульсивно, и решила восстановить общение.