«Въехали со всей дури!»: попавшая в ДТП Мария Машкова покаялась перед мужем

Попавшая в ДТП Мария Машкова переосмыслила свое отношение к супругу.

У Марии Машковой выдался неожиданно насыщенный день. Она попрощалась с мужем и собиралась заняться своими делами, но все планы испортил крайне неприятный инцидент.

«В 6 утра перед работой повезла мужа в аэропорт. Муж улетал в Нью-Йорк. Говорит: „Ой, у тебя же каждый день работа и дети. Как же ты без меня справишься?“ Да отлично я без тебя справлюсь, еще лучше я без тебя справлюсь! Не будешь меня бесить», — пожаловалась Машкова.

Первый день без мужа прошел бы отлично, если бы не один крайне неприятный инцидент — она попала в ДТП. В машину Марии, которую она ласково называет «Наденькой», врезались. «В мою Наденьку въехали со всей дури! И главное, я не виновата! Мне так больно. Наденьке как больно!» — восклицала Машкова. На помощь разгневанной Марии пришел сосед Артем — россиянин, покинувший Россию в 2022 году.

Актриса в конце дня покаялась перед супругом. «Не права я была, без него сразу хуже, чем с ним!» — пришла к такому выводу дочь Владимира Машкова.

Недавно Мария устроила разборки с хейтерами. Она заявила, что несказанно рада тому, что больше не чувствует внутреннего давления из-за звездной фамилии. Артистка, наконец, ощутила себя автономной единицей, а не «дочкой того самого Владимира Машкова». Слова сильно задели фанатов российского актера.