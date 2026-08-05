Лазарев эмоционально поздравил Баскова, получившего государственную награду

Сергей Лазарев поздравил друга с получением престижной госнаграды. Заслуги Баскова оценил сам президент.

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Николай Басков получил престижную награду от президента Владимира Путина. Со вчерашнего дня артист является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ был обнародован в минувший вторник.

Исполнителя поздравил его коллега и верный друг Сергей Лазарев. «Коля! От души поздравляю! Человек-праздник, человек-душа! Прекрасный друг! Обнимаю», — прокомментировал знаменательную новость певец.

«Колечка, мои поздравления! Ты этого достоин!» — порадовалась за Николая исполнительница Юлия Ковальчук. «Поздравляю!» — был краток Вячеслав Манучаров.

А вот пользователи Сети отреагировали по-разному — критики в какой-то момент стало настолько много, что Николай даже ограничил возможность оставлять комментарии.

«Басков уже сколько лет на сцене, и это не только эстрада, но и русская опера, плюс он еще и благотворительностью занимается, так что вклад не только на сцене», «Ну Басков, ну известный, но орденом награждать за что...», «Больше некого награждать», «Интересно, а кто же за него похлопотал, кто его протеже?» — написали интернет-пользователи.

Кстати, недавно Николай и сам высмеял свои награды, коих у него уже бессчетное количество.