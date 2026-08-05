Рад как за себя: Лазарев эмоционально поздравил Баскова, получившего государственную награду
Сергей Лазарев поздравил друга с получением престижной госнаграды. Заслуги Баскова оценил сам президент.
Николай Басков получил престижную награду от президента Владимира Путина. Со вчерашнего дня артист является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ был обнародован в минувший вторник.
Исполнителя поздравил его коллега и верный друг Сергей Лазарев. «Коля! От души поздравляю! Человек-праздник, человек-душа! Прекрасный друг! Обнимаю», — прокомментировал знаменательную новость певец.
«Колечка, мои поздравления! Ты этого достоин!» — порадовалась за Николая исполнительница Юлия Ковальчук. «Поздравляю!» — был краток Вячеслав Манучаров.
А вот пользователи Сети отреагировали по-разному — критики в какой-то момент стало настолько много, что Николай даже ограничил возможность оставлять комментарии.
«Басков уже сколько лет на сцене, и это не только эстрада, но и русская опера, плюс он еще и благотворительностью занимается, так что вклад не только на сцене», «Ну Басков, ну известный, но орденом награждать за что...», «Больше некого награждать», «Интересно, а кто же за него похлопотал, кто его протеже?» — написали интернет-пользователи.
Кстати, недавно Николай и сам высмеял свои награды, коих у него уже бессчетное количество.