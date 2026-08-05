Игнорирующий родителей Бруклин Бекхэм обратился к жене

У Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма сегодня особый день. Они отмечают годовщину второй свадьбы.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отмечают годовщину брака. Ровно год назад они сыграли повторную свадьбу, на которой не было родителей жениха, а точнее, уже мужа. Торжество было приватным и тихим, а саму церемонию провел отец Николы Нельсон Пельтц. Пара повторила свои супружеские клятвы в присутствии родственников Николы.

И вот сегодня, в этот особый день, Бруклин решил напомнить всему миру, как сильно он любит свою жену. «С годовщиной, Никола! Я не могу выразить, как сильно я люблю тебя, ты мой лучший друг, и я люблю тебя больше жизни. Мне так повезло, что я могу называть тебя своей женой, ты моя настоящая принцесса, и я обещаю всегда защищать тебя», — написал Бекхэм-младший. Он опубликовал милые фото с обожаемой супругой — обнимашки и прочую романтику.

Впрочем, чем медовее посты Бруклина о Николе, тем яростнее гнев общественности. Одни фолловеры призвали повара позвонить родителям, другие — сказать Пельтц лично эти слова, а не устраивать это приторное шоу. Третьи задались вопросом: а почему Никола никогда не посвящает мужу любовные посты?

Но было немало и лояльных комментариев. Бруклина хвалят за то, что он верно расставил приоритеты. Он, напомним, выбрал жену на фоне семейного раскола. Бекхэм все еще продолжает игнорировать родителей.