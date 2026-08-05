Лайма Вайкуле заявила, что «возьмет автомат, если Россия посмеет напасть на Латвию»
Певица Лайма Вайкуле дала интервью радиокомпании Deutsche Welle*, в котором ее спросили о возможном вторжении России на территорию Евросоюза.
На вопрос о том, как исполнительница отреагирует на подобный исход, Вайкуле заявила, что готова воевать за Латвию.
— Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая, — заявила артистка.
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что Лайма Вайкуле высказывает антироссийские и антисоветские позиции из-за внешних обстоятельств и политической конъюнктуры. По его мнению, это связано с тем, что она проживает в Прибалтике.
Ранее украинские пользователи раскритиковали певицу Лайму Вайкуле после ее участия в рекламе сети супермаркетов. В ролике певица исполняет украинскую песню «Щедрик», однако это не вызвало одобрения аудитории.
Несмотря на заявленную проукраинскую позицию, певица до последнего получала доход в России через свой косметический бренд. Только суд лишил певицу доли в российском бизнесе.
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