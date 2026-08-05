Волочкова уличила Билана в неуважении к зрителям

Анастасия Волочкова высказалась о недавнем концерте Димы Билана в Москве. В беседе с «Пятым каналом» балерина раскритиковала организацию масштабного шоу с шестиметровой сценой‑платформой.

По словам Волочковой, артист проявил неуважение к публике: из‑за неудачного расположения сценической конструкции многие зрители не смогли нормально насладиться выступлением. Танцовщица отметила, что комфорт аудитории должен быть в приоритете для знаменитости.

«Тем, кто организовывал концерт Билана и продавал туда билеты за большие деньги, надо было позаботиться, в первую очередь, о зрителях: ну чтобы им хотя бы что‑то было видно. Я не могу никак поддержать в этом случае Диму Билана, хотя мы дружим», — заявила Анастасия.

Напомним, поклонники, купившие билеты на концерт Билана на танцпол и в фан‑зону, жаловались, что из‑за высокой платформы практически не видели певца и вынуждены были смотреть на шестиметровую «стену».

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