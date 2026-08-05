Алсу показала редкое фото с мамой в день её рождения

Певица Алсу в важный для семьи день решила опубликовать редкий совместный снимок со своей матерью. Разия Исхаковна отпраздновала день рождения и получила от знаменитой дочери публичное поздравление.

© Соцсети

«С днём рождения, мамочка!», — написала Алсу под фотографией.

Разия Исхаковна — архитектор по профессии. В браке с бизнесменом Ралифом Сафиным она вырастила троих детей: Алсу, а также сыновей Марата и Ренарда. Певица состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 по 2024 год. В этом союзе у пары появились трое детей — две дочери и сын.

В ноябре Алсу выложила видео, которое подогрело интерес публики к внешности своего единственного сына. Напомним, артистка говорила, что покажет ребёнка, когда он сам этого захочет.

© Соцсети

Ранее Алсу впервые поделилась откровениями о личной жизни после развода с Яном Абрамовым. Долгое время после расторжения брака артистка не затрагивала тему своих чувств и планов, но теперь призналась, что готова к новым отношениям и не против встретить достойного человека.