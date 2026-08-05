Лайма Вайкуле готова продать свой особняк россиянам на миллион евро дороже

Певица Лайма Вайкуле снизила стоимость своего особняка в Латвии до 4,8 миллиона евро. По данным Mash, хотя артистка публично заявляет, что не рассматривает покупателей из России, в частном порядке она готова сделать исключение при условии увеличения цены на миллион евро.

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Сообщается, что особняк расположен в престижном районе Лиелупе, где продолжает проживать артистка. Дом выставлен на продажу примерно с начала 2010-х годов. Изначально его оценивали в пять миллионов евро, затем цену снизили до 4,8 миллиона, а при срочной продаже готовы обсуждать дальнейшее снижение.

Авторы материала отмечают, что просмотры недвижимости проходят регулярно, однако найти покупателя за все это время так и не удалось. При этом риелторы тщательно проверяют потенциальных клиентов и в первую очередь рассматривают иностранцев, не имеющих российского гражданства, в том числе двойного. Кроме того, русскоязычных покупателей просят воздерживаться от политических заявлений. Однако Telegram-канал уточняет, что для граждан РФ возможно исключение — при увеличении стоимости сделки на один миллион евро.

Площадь особняка составляет почти 500 квадратных метров. В доме есть бассейн, панорамный зал, просторная гостиная, мебель из натуральных материалов и пианино. На прилегающей территории расположен ухоженный участок со статуями и цветниками. При этом новым владельцам придется подождать с заселением — на освобождение дома потребуется более месяца, сообщается в публикации.

Ранее в Сети появлялось видео с поющей на украинском языке певицей Вайкуле. При этом украинцы раскритиковали артистку за коверкание языка. В связи с действиями Вайкуле российская певица Вика Цыганова, известная своими патриотическими песнями, довольно кратко прокомментировала ее поведение.