Mash: певица Лайма Вайкуле уменьшила стоимость особняка в Латвии до €4,8 млн

Певица Лайма Вайкуле резко уменьшила стоимость особняка в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет об особняке площадью около 500 кв. м. На участке расположен дом с бассейном, панорамным залом и просторной гостиной. Как утверждает издание, цена недвижимости Вайкуле снизилась с €5 млн (около 467,9 млн рублей по текущему курсу – "Газета.Ru") до €4,8 млн (около 458,5 млн рублей). Артистка также готова договориться на €4 млн (374,3 млн рублей) при срочной покупке. По данным Mash, Вайкуле рассматривает покупателей без российского гражданства, но готова продать русскоязычным людям за доплату в €1 млн. В июле Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале "Рандеву", проходившем в Юрмале. В разговоре с журналистом она пожелала, чтобы "война побыстрее закончилась". Когда тот предположил, что музыка поможет достигнуть мира, певица парировала, что "лучше дать оружие Украине".

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