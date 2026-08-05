Прохор Шаляпин раскрыл, что у него появилась новая возлюбленная

У певца Прохора Шаляпина появилась новая возлюбленная, которую певец регулярно навещает в больнице. О новых отношениях 42-летний артист рассказал журналистам.

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Шаляпин еще в конце июля намекал, что больше не одинок, однако подробностями о своей избраннице делиться не спешил. Позже он признался, что женщина сейчас находится в больнице, поэтому он часто ездит к ней и помогает.

— Есть дама сердца. Конечно же, есть. Вы на меня посмотрите. Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла, — сказал он.

При этом артист отметил, что его новая пассия обеспечена и может позволить себе дорогостоящее лечение. Шаляпин также решил не раскрывать ее имя и другие подробности, предпочитая не афишировать отношения, передает Газета.Ru.

Артист ранее говорил, что не планирует создавать семью. Кроме того, он не хочет жить с будущими детьми. Шаляпин отметил, что много работает, но при этом ему необходимо, чтобы его дети были «долюбленными».

Шаляпин также признался, что написал завещание и уже определился с тем, кому достанется наследство после его смерти. По словам артиста, он привык учитывать все обстоятельства жизни, которые могут произойти с каждым.