«Интервидение» в 2026 году в Саудовской Аравии могут отменить

Организация международного музыкального конкурса "Интервидение" в Саудовской Аравии в 2026 году стоит под вопросом, гарантии проведения мероприятия нет. Об этом сообщил ТАСС источник в Эр-Рияде.

"По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что "Интервидение" в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия находятся под вопросом. Мы внимательно следим за развитием событий", - сказал собеседник агентства.

На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения "Интервидения" в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап "Интервидения".

Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. В Эр-Рияде тем временем отметили, что российские организаторы пока также "четко не передали эстафету", не пояснив при этом, что имеется в виду.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" приняли более 20 стран, включая все государства БРИКС.