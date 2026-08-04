Сын Иствуда не смог оплакать избранницу, не выжившую в ДТП

Американский актер, сын актера и режиссера Клинта Иствуда Скотт Иствуд признался, что не смог вовремя оплакать свою избранницу. Воспоминаниями он поделился в подкасте «Кабинетный эксперт с Дэксом Шепардом».

Его возлюбленной Джуэл Брэнгман не стало в ДТП в 2014 году из-за неисправной подушки безопасности. Скотт и Джуэл встречались около четырех лет, на момент трагедии ей было 26 лет лет, а ему — 28. Иствуд не позволил себе горевать из-за съемок.

«Находиться на съемочной площадке, когда что-то случается, действительно тяжело. Такое случалось и раньше. Я потерял Пола Уокера, когда снимался в «Ярости», а он был одним из моих лучших друзей. Но на съемочной площадке нет времени горевать, потому что шоу должно продолжаться», — признался он.

Оплакивать возлюбленную ему пришлось позже.

«И это не очень хорошо, потому что горевать нужно вместе с близкими людьми этого человека, теми, которых ты не знал, которые тоже были частью его жизни. Я думаю, что это важная часть процесса скорби», — размышляет он.

Джуэл Брэнгман получила не совместимые с жизнью травмы шеи и головы, когда подушка безопасности со стороны водителя в ее арендованном автомобиле сработала со слишком большой силой и выбросила девушке в лицо металлические элементы конструкции.