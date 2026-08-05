Пациенты стоматологической клиники набросились с кулаками на журналистку Елену Летучую прямо во время съемок выпуска «Нового Ревизорро». Об этом во вторник, 4 августа, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Мужчина и женщина напали на ведущую, попытались отобрать микрофон и начали ее преследовать. Из-за этого журналистке пришлось обратиться в правоохранительные органы.

— Неизвестных не остановило даже появление полиции. Пока редакторы писали заявление, они продолжали свое нелепое нападение и не давали работать, — цитирует ее Газета.Ru.

Поводом для агрессивного поведения стало расследование, которое Летучая вела в клинике — она выяснила, что за пять тысяч рублей в день арендовать кабинет там может любой желающий, так как наличие диплома и лицензии не проверяют.

До этого Летучая поделилась, что съемки «Ревизорро», которые проходили в Салехарде, стали для команды одним из самых страшных событий, произошедших за всю историю программы.

Генеральный директор телеканала Николай Картозия, в свою очередь, рассказал, каких вложений стоило его компании продвижение Летучей на вершину славы. «Вечерняя Москва» узнала подробности.