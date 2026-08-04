СМИ выяснили подробности о пропавшем брате Хазанова

Пропавший брат известного юмориста и худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова живет на улице. Об этом рассказала MK.RU племянница артиста.

Ранее сообщалось, что в Москве пропал без вести единокровный брат Хазанова 69-летний Андрей Лукачер. Племянница артиста пояснила, что родственники уже около года не могут установить с ним связь и ничего не знают о местонахождении мужчины.

Как пояснила женщина в комментарии "МК", семья подала заявление в полицию после пропажи Лукачера. В правоохранительных органах вскоре дали ответ, что мужчина попадал на уличные видеокамеры наблюдения.

"Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять. К счастью, дядя живой и на видео выглядит здоровым", - отметила племянница Хазанова.

Она указала, что семья продолжает ждать возвращения пропавшего.