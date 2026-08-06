Татьяна Брухунова показала кадры подросших детей от Евгения Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась редкими семейными фотографиями. В личном блоге она показала общих детей пары — шестилетнего сына Вагана и двухлетнюю дочь Матильду.

© Соцсети

Брухунова, которая стала пятой женой 80-летнего артиста в декабре 2019 года, обычно не публикует снимки наследников и старается не выносить семейную жизнь на публику. Однако на этот раз она сделала исключение и показала трогательный момент из жизни детей.

© Соцсети

На кадрах Ваган играет с младшей сестрой на полу, а Матильда передает ему игрушки. Поклонники обратили внимание на теплые отношения между братом и сестрой и отметили, что мальчик заботливо относится к малышке.

Несмотря на возраст и насыщенный рабочий график, Евгений Петросян старается проводить время с детьми. Юморист рассказывал, что регулярно занимается воспитанием сына и даже установил семейную традицию — по воскресеньям вместе с Ваганом посещает храм.

Ранее Татьяна Брухунова показала коллекцию сумок за полтора миллиона рублей.