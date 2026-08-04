Шаляпин рассказал об отношениях с новой богатой возлюбленной

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что состоит в романтических отношениях с состоятельной женщиной. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам артиста, его избранница живет в центре Москвы. Недавно женщина попала в больницу из-за проблем с суставами, но уже идет на поправку и имеет средства на дорогостоящие операции.

«Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», — рассказал Прохор.

Ранее Шаляпин прокомментировал сообщения о значительном росте своих гонораров. Он пристыдил журналистов за вопросы о финансах и заявил, что некрасиво считать чужие деньги.