Звезда сериалов "Школа" и "Склифосовский" Елена Папанова два года назад была вынуждена оставить родной театр. Актриса винит в этом Олега Меньшикова.

Дочь Анатолия Папанова с детства хотела быть актрисой, хотя родители изрядно подпортили ей самооценку. К примеру, мама говорила Елене, что главных героинь ей никогда не придется играть. Но Папанова упорно двигалась к своей цели. И в итоге добилась успеха, начав появляться на малых экранах.

Удалось Елене построить и театральную карьеру. Больше 40 лет она отдала сцене театра Ермоловой. И продолжила бы там играть, если бы не бурная деятельность Олега Меньшикова, который, будучи худруком, затеял кадровую чистку. Сначала никто не понимал, что происходит. Папанову и других артистов театра постепенно перестали задействовать в спектаклях.

Новых ролей ни Елена, ни многие ее коллеги не получали. И в итоге их всех уволили, якобы еще и во время отпуска. В 2024 году разразился большой скандал, прогремевший на всю страну. О том, что произошло, Папанова узнала от коллеги. По словам Елены, Меньшикова понять можно. В конце концов, он хотел построить новый театр. Но то, как все происходило, до сих пор коробит артистку.

Папанова пошла в суд, чтобы добиться справедливости. И ее действительно вернули в труппу театра Ермоловой. Однако проблемы у звезды только начинались. Руководство в лице Меньшикова и его коллег пошли Елене навстречу, но заставили пройти через унижения. О них Папанова и рассказала в интервью.

"Директор мне сказал: "Елена Анатольевна, сейчас у нас нет ролей для вас. Но если вы хотите работать, ходите каждый день в театр. Вы должны будете сидеть с 11 до начала спектакля". Я ему: "А что я должна делать?" Он говорит: "Сидеть работать над собой, читать книги, повышать свой культурный уровень. Сидите в грим-уборной, можете ходить по театру". Я вот так месяц ходила. Потом заболела коронавирусом. Меня отправили в реабилитационный центр, где я провела месяц. Прихожу в театр, а директор меня вызывает и говорит: "Елена Анатольевна, мы вам хотим предложить уйти". <…> Ну это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Не только у меня, у всех! Он не поговорил с нами даже, когда захотел уволить. Это ужасно обидно", — делилась переживаниями актриса.

После ухода из театра Папанова не пропала. Каждый год выходят новые ленты с ее участием, причем в 2015 году Елена снялась сразу в трех фильмах.