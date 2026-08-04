Звезда «Папиных дочек» спровоцировала слухи о новом романе

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», посетила премьеру фильма «Последний богатырь: Колобок». На мероприятии артистку сопровождал мужчина.

© Вечерняя Москва

В последние годы артистка практически не появлялась в медиаполе: она не давала интервью и не посещала светские мероприятия. В 2014 году Сиваева вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина, родила сына и полностью посвятила себя семье, оставив кинокарьеру на десять лет.

В прошлом году актриса вернулась к съемкам перезапуска «Папиных дочек», а вместе с тем стало известно, что она развелась. Редкие появления Сиваевой на публике вызывают немалый интерес, однако главной интригой на премьере «Колобка» стал спутник артистки. На вопрос, с кем она посетила мероприятие, актриса сообщила, что опаздывает на показ и отказалась от комментариев, передает Woman.ru.

До этого актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», рассказала, что в подростковом возрасте ее «бесила» эта роль. Она отметила, что всех интересовала только ее роль, а настоящую ее никто не замечал.