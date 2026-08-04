Вдова Кобейна обнародовала странное фото на фоне новых слухов о смерти музыканта

Кортни Лав всегда отличалась особым складом ума и скрытностью. Но тем она и интересна поклонникам даже спустя годы.

62-летняя вдова Курта Кобейна опубликовала загадочное фото после новостей о ее странном поведении. Накакнуне стало известно, что Кортни Лав намеревалась уничтожить все материалы о смерти супруга.

Дело было еще в 1995 году, когда Лав обивала пороги полицейского управления, требуя срочно передать ей все копии бумаг по расследованию. При этом Кортни запрещала следователям сохранять у себя копию. Сообщалось, что материалы вдове Кобейна могли понадобиться из-за спекуляции посторонних, которые хотели нажиться на информации о громком деле. Тем не менее запрос Лав не был удовлетворен. Среди бумаг значились копии личных писем музыканта, фотокарточки, непроявленные фотопленки, финансовая информация.

Напомним, фанаты лидера «Нирваны» долгое время распространяли слухи о причастности Кортни к убийству мужа. Между тем, полиция склонялась к версии, что Кобейн совершил самоубийство. На странице в соцсети вдова Кобейна поделилась домашним фото. На нем она позирует на кровати в обнимку с собакой. Рядом на постели виднеются пачка сигарет, пузырек с некими витаминами, бутылка с водой.

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Подписчиков не смутил беспорядок на снимке, но очень порадовало то, как чудесно выглядит Лав для своего возраста. Многие назвали ее иконой и легендой своего времени. Глядя на нынешнюю Кортни, сложно поверить, что много лет она зависела от наркотиков. С 2007 года она «завязала» с запрещенкой и остается «чистой» по сей день. Ранее Элтон Джон получил немало комплиментов, когда заявил, что вот уже 36 лет не употребляет алкоголь и вещества.