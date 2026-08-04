Стало известно о свадьбе Дани Милохина

Даня Милохин сбежал из России несколько лет назад. Вначале блогер жил в США, но вскоре переехал в Дубай.

В Эмиратах тиктокеру приходится несладко, ведь соцсети больше не приносят Дане хороший доход. Но 24-летний Милохин не унывает и постоянно ищет новые способы заработка.

Ходят слухи, что красавчика блогера содержит возлюбленная Дарина Зеленская. Якобы девушка из состоятельной семьи и только благодаря ей Даня Милохин может позволить себе путешествовать по миру и останавливаться в самых престижных местах.

А теперь появилась информация, что блогер в ближайшее время намерен жениться на возлюбленной. Когда во время прямого эфира с подписчиками речь зашла о предложении руки и сердца, Дарина немедленно забеспокоилась о своем виде.

"Я же заранее должна записаться к мастеру. Если ты мне сегодня предложение сделаешь, когда я успею в салон?" — заволновалась Зеленская.

Тогда Милохин пообещал предупредить ее заранее, чтобы она обязательно успела подготовиться.

В Сети судачат, что Милохин собрался жениться после того, как стало известно о скорой свадьбе фигуристки Евгении Медведевой. Во время участия Жени и Дани в шоу "Ледниковый период" ходили слухи, что у блогера и спортсменки роман. Но Милохин внезапно сбежал из страны, со скандалом бросив шоу, и оставив Медведеву без партнера. Говорят, такого предательства Женя простить Дане не смогла.