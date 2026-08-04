Катя Гордон высказалась о ссоре с Лерой Кудрявцевой

Юрист Катя Гордон в беседе с Starhit высказалась о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой, с которой она ранее выступала в музыкальном дуэте «ЗаVисть».

© Вечерняя Москва

В прошлом году между звездами произошел конфликт, после которого они перестали общаться. По словам Гордон, она отписала бывшей подруге половину аранжировок и больше не хочет поддерживать общение с ней из-за разных представлений о дружбе.

Сейчас юрист заявила, что никакой ссоры не было: Гордон отметила, что считает Кудрявцеву своей родственницей, но ей тяжело заниматься с ней совместным творчеством «в силу разных обстоятельств».

— Лера — абсолютный профессионал. Я тоже. И никакая ругань между нами не сорвет ни одно мероприятие или концерт. Это наши разборки, потому что мы общаемся очень близко. То есть меня обижает какое-то недоверие, ее обижает недопонимание. Это, честно говоря, просто маленькие семейные разборки, — отметила звезда в беседе с изданием.

При этом Кудрявцева называла обвинения Гордон «весенним обострением» и пожелала всем психического здоровья. Телеведущая также заявила, что больше не верит в женскую дружбу. Юрист в ответ на данные заявления отметила, что никогда не будет плохо относиться к Лере, назвав ее «лучшей ведущей отечественного телевидения».