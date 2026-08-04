Джиджи Хадид и Брэдли Купер подогрели слухи о свадьбе

31-летнюю модель Джиджи Хадид и 51-летнего актера Брэдли Купера заметили на прогулке по Парижу с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах левых рук. Об этом сообщил портал Page Six.

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На снимках, опубликованных изданием, видно, что модель и актер не скрывают кольца. Спустя несколько часов их видели держащимися за руки на выходе из спортзала, а затем – по пути на ужин в ресторан Loulou.

Сами звезды пока не комментировали возможную свадьбу, однако, по данным инсайдеров, Купер сделал возлюбленной предложение еще в конце прошлого года.

Хадид и Купер начали встречаться в 2023 году. Год назад стало известно, что они планируют пожениться. В июне 2026 года фанаты модели заметили, что знаменитость носит кулон, где есть инициалы Купера.