У комика Слепакова* обнаружили еще две квартиры в России

У уехавшего комика Семена Слепакова* обнаружили еще две квартиры в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным источника, телеведущий купил первую квартиру площадью 93 квадрата в доме на Крупской в 2012 году. Шесть лет спустя, он также стал владельцем второй квартиры площадью 65 квадратов в том же доме, через стенку. Артист объединил их в одну и получил квартиру площадью 158 квадратных метров.

Дом находится в престижном Ломоносовском районе, неподалеку расположен МГУ и несколько парков. В данный момент обе квартиры оформлены на родителей комика — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых, уточняется в публикации.

До этого также стало известно, что мировой судья судебного участка № 214 Ломоносовского района города Москвы 31 июля заочно рассмотрит дело комика Семена Слепакова*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иноагента.

Исполнитель дважды в течение года получил штрафы за нарушение закона. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Слепаков* публиковал материалы без специальной плашки. Впоследствии комика заочно арестовали в РФ. Мосгорсуд признал законным это решение.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.