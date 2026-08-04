Наташа Королева пожаловалась на травлю ее семьи

Певица и телеведущая Наташа Королева в интервью журналу «Караван историй» призналась, что за годы карьеры научилась спокойно относиться к критике в свой адрес, однако негативные комментарии в социальных сетях, которые затрагивают ее семью, задевают артистку.

— В такой ситуации я гораздо больше переживаю, если гадости пишут о членах моей семьи, о моих любимых людях, которые за компанию со мной попадают под этот обстрел. Я же вижу, что они расстраиваются, переживают, — пояснила знаменитость.

Исполнительница отметила, что сама она перестала быть уязвимой к подобным нападкам и «обросла крепкой броней, которую не пробить».

— Я умею держать удар и держу его периодически. Когда случается подобная ситуация, просто думаю: «Это все ерунда! Подумаешь, кто-то, мне неизвестный, написал что-то обо мне! Ну и пусть пишет. Главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. Вот это самое важное в жизни», — подчеркнула Королева.

Однако не все могут справиться с травлей в Сети. Так, 1 августа певица Юлия Савичева сообщила, что решила взять паузу от социальных сетей из-за критики ее нового образа и вокала. По словам артистки, она чувствует, что «начинает сходить с ума» на фоне «бесконечных обсуждений».