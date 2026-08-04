Бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод

Виктория Галустян рассказала о том, как изменилась её жизнь после развода с актёром и телеведущим Михаилом Галустяном. 40-летняя блогер и бизнесвумен воспитывает двух дочерей — 15-летнюю Эстеллу и 14-летнюю Элину.

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Она призналась в беседе с Натальей Лукичевой для её канала на платформе «Дзен», что сейчас учится по-новому расставлять приоритеты и уделять внимание собственным желаниям.

По словам Виктории, пережить непростой период ей помогает правило «год спустя»: «У любой ситуации есть стадия — год спустя. Нужно помнить это, когда очень тяжело или что-то идет не по плану», — поделилась Галустян.

Блогер призналась, что раньше была уверена: брак должен быть единственным и длиться всю жизнь. Однако после расставания её отношение к семейным отношениям изменилось.

«Это решение двух партнёров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть», — заявила Виктория.

Она также призналась, что долгие годы откладывала собственные желания ради семьи: «Я часто откладывала свою жизнь на потом и ставила на паузу свои желания. Теперь приходится догонять. Но я отлично бегаю, поэтому думаю, что всё будет хорошо», — с юмором отметила Галустян.

При этом Виктория подчеркнула, что по-прежнему считает верность одной из главных составляющих отношений. По её словам, важно сохранять преданность партнеру при любых обстоятельствах.

Отдельно блогер поговорила о дочерях и своих отношениях с ними. По словам Виктории, она прекрасно ладит с Эстеллой и Элиной и воспринимает их не только как детей, но и как самостоятельных личностей.

«Они мне симпатичны как личности», — призналась Галустян.

Ранее бывшая жена Михаила Галустяна показала кадры в мини-юбке в день своего 40-летия.

Сейчас Виктория, судя по ее словам, находится в периоде переосмысления собственной жизни. Она считает, что достигла возраста, когда можно позволить себе не откладывать счастье на потом: путешествовать, работать, влюбляться и пробовать новое.