Жанну Агузарову заметили на отдыхе с 22-летним другом

Певицу Жанну Агузарову заметили постояльцы элитного отеля в подмосковных Вербилках. Как пишет Starhit, артистка была в сопровождении 22-летнего молодого человека.

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Авторы материала отмечают, что исполнительница выглядела экстравагантно даже на отдыхе: на артистке были две пары очков за раз — одни прикрывали глаза, а вторые находились на соломенной шляпе.

По данным журнала, Агузарову сопровождал 22-летний Даниил Онищенко, которого уже замечали в компании певицы. Уточняется, что парень фотографирует и снимает видео на пленку, ведет блог в соцсетях, а до этого работал журналистом в одном из изданий Санкт-Петербурга.

Цены на проживание в отеле варьируются от 13 до 40 тысяч рублей. На его территории есть небольшой зоопарк, открытый и закрытый бассейны, тренажерный зал, несколько видов саун и бань и спа-центр. Сама певица гуляла по территории комплекса и прилегающему лесу.

— Я была шокирована, слышала о том, что она затворница и не выходит из дома, было большой неожиданностью встретить ее здесь. Жанна была вежлива с персоналом, но от фотографий отказывалась. Отдыхала три дня, посещала сауну и бассейн, возможно, пользовалась еще какими-то оздоровительными услугами, — рассказала изданию одна из посетительниц.

3 августа актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась в соцсетях снимком, сделанным во время отдыха на море. Артистка предстала на фотографии в черном слитном купальнике с декольте. Образ Литвиновой дополнили солнцезащитные очки в тон наряду, а также цепочка с кулоном.