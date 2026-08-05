Дизайнера Викторию Бекхэм подловили в лифе бикини на яхте

Дизайнера Викторию Бекхэм заметили в купальнике на яхте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. Папарацци подловили Викторию Бекхэм и ее семью во время отдыха 4 августа в Каннах. 52-летняя дизайнер была запечатлена в черном лифе бикини с прозрачными вставками, парео в тон и солнцезащитных очках. Модельер собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Супруг звезды, футболист Дэвид Бекхэм, предпочел голубые плавательные шорты и белую кепку. В мае Бекхэм заметили вместе с мужем, сыном Ромео и дочерью Харпер на Ибице. Дизайнер была запечатлена в коричневом полупрозрачном платье с цветочным принтом и глубоким декольте, под которое надела золотое бикини. Модельер дополнила образ солнцезащитными очками, соломенной шляпой, серьгами и сумкой на плечо. Знаменитость засняли с распущенными волосами и без макияжа. Журналисты отметили, что на отдыхе с Бекхэмами не было сына Бруклина, с которым они поссорились, и Круза, занимающегося продвижением своей группы. Недавно стало известно, что Бруклин Бекхэм разозлился из-за попытки родителей помириться.

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