Российское авторское общество требует 100 тыс. рублей с театра Кадышевой

Российское авторское общество подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, РАО требует взыскать с театра 100 тыс. рублей. Иск поступил в суд 31 июля и пока не принят к производству.

Зимой предприниматель из Калмыкии просил арбитражный суд Москвы взыскать с «Золотого кольца» Кадышевой около 2,2 млн рублей задолженности по договору.