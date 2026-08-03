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Российское авторское общество хочет взыскать с театра Кадышевой 100 тысяч рублей

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Российское авторское общество подало иск к ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой.

Российское авторское общество требует 100 тыс. рублей с театра Кадышевой
© РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, РАО требует взыскать с театра 100 тыс. рублей. Иск поступил в суд 31 июля и пока не принят к производству.

Зимой предприниматель из Калмыкии просил арбитражный суд Москвы взыскать с «Золотого кольца» Кадышевой около 2,2 млн рублей задолженности по договору.