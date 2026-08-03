Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в откровенном виде пришла в магазин виниловых пластинок Plstk wrld в Москве. Пост появился в Telegram-аккаунте магазина.

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40-летняя исполнительница предстала перед камерой в черном кожаном бюстгальтере, поверх которого надела портупею с металлическими кольцами и заклепками. Также она примерила облегающие брюки с люверсами, черно-белые гетры и туфли на массивной платформе и шпильках и дополнила образ меховым шарфом.

Отмечается, что артистка принесла несколько собственных музыкальных пластинок, одну из которых подписала.

В июле необычный откровенный образ Глюкозы на музыкально-развлекательном фестивале VK Fest вызвал споры в сети.