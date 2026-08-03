Вдова Курта Кобейна Кортни Лав хотела уничтожить все материалы дела о его смерти

Вдова фронтмена Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав через своего адвоката в 1995 году потребовала от полицейского управления Сиэтла передать ей полный комплект материалов расследования смерти музыканта — без сохранения копий в ведомстве.

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Об этом свидетельствует обнаруженное исследователями письмо адвоката Брайана Колуччо, адресованное тогдашнему начальнику полиции Сиэтла Норму Стамперу, пишет New York Post.

Запрос был сделан 20 октября 1995 года — примерно через полтора года после того, как 27‑летний Кобейн был найден мёртвым с огнестрельным ранением в оранжерее своего дома в Сиэтле. В пакет документов входили непроявленные плёнки 35 мм, полароидные снимки, копии личных писем Кобейна, а также финансовая и иная конфиденциальная информация.

При этом в том же письме Колуччо от имени Лав и наследников Кобейна подтверждал, что они удовлетворены проведённым расследованием и безоговорочно принимают вывод полиции о том, что смерть музыканта была самоубийством. По словам адвоката, запрос на передачу материалов был связан с тем, что «несколько лиц» пытались заработать на продаже и распространении материалов, связанных со смертью Кобейна.

Полицейское управление Сиэтла требование не удовлетворило. Отставной капитан полиции Сиэтла Нил Лоу, который изначально поддерживал версию о самоубийстве, а позднее склонился к версии об убийстве, назвал запрос «абсурдным».

Это не единственный случай, когда Лав пыталась повлиять на сохранность материалов дела: согласно внутренней служебной записке детектива‑сержанта Дона Кэмерона от 13 февраля 1995 года, вдова также просила уничтожить все фотографии с места происшествия, опасаясь их утечки. Кэмерон отклонил просьбу, сочтя уничтожение улик непрофессиональным.