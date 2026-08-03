Российская певица Алсу высказалась о внешности дочерей. Ее комментарий публикует «Лотус медиа» в Telegram.

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43-летняя артистка посетила светское и спортивное мероприятие «IV регата Radio Monte Carlo». В разговоре с журналистами она отметила, что стройная от природы и всю жизнь находится в одном весе. При этом знаменитость заявила, что своих дочерей не призывает меньше есть.

«Комментарии всегда травмируют и, не дай бог, вызывают какие-то пищевые расстройства. Поэтому кому-то комфортно так, кому-то так. Я говорю: "Вы красивые для меня в любом виде. Вы выбираете для себя сами, как хотите выглядеть"», — указала исполнительница.

В июне младшая дочь Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в элитной американской школе The Hun School of Princeton.