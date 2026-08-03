Экс-невеста Гуфа назвала его «монстром»: за что девушка возненавидела рэпера

Разият Салахова рассказала о разрыве с рэпером. Девушка в шоке от поступков некогда возлюбленного.

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Личная жизнь рэпера Гуфа напоминает затянувшийся бразильский сериал. Музыкант дважды был официально женат, а количеству его громких романов можно только позавидовать. Последней публичной избранницей артиста стала Разият Салахова. Их отношения начались в 2023 году. За этой парочкой пристально следили все — от поклонников до недоброжелателей.

Возлюбленные постоянно ссорились, расставались и сходились снова. Летом 2025-го пара объявила об окончательном разрыве. Однако вскоре рэпер и его пассия возобновили общение. В Сети Разият даже стали открыто называть невестой Гуфа. Но, кажется, никакой свадьбы не будет.

Сегодня Салахова эмоционально объявила в соцсетях о расставании с музыкантом. Девушка в красках описала все «рэд флаги» своего бывшего. По ее словам, она регулярно терпела унижения. Разият заявила, что после одной из ссор Гуф через камеры видеонаблюдения тайно следил за ее слезами. Делал он это не один, а в компании других девушек.

«Три года с монстром. Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает... Ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь!» — поделилась шокированная Разият.

Напомним, у 46-летнего Гуфа есть двое детей от прошлых браков. Сына Сэма ему родила блогерша Айза, а дочь Тину — модель Юлия Королева.