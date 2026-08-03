Пугачевой предрекли прощение россиян при одном условии

Народный артист России Николай Бурляев прокомментировал возможность возвращения певицы Аллы Пугачевой, покинувшей страну после начала специальной военной операции (СВО). Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению спикера, исполнительница может получить прощение россиян, если искренне покается. Артист подчеркнул, что «чувство правды» подскажет, действительно ли вернувшиеся релоканты сожалеют о своем решении. Если раскаяние будет искренним, то люди будут прощены, считает Бурляев.

«Я лично христианин. И я не исключаю, что кто-то из тех, кто сейчас там, на Западе, задумается: а что я делаю, почему я уехал, вот я дурак, у меня же все было», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что Пугачева наняла еще несколько человек в качестве прислуги в арендованном особняке в Юрмале. Отмечалось, что это связано с недавней травмой артистки. Известно, что во время прогулок по Юрмале Пугачева передвигается с помощью трости.