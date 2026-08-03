Бузова матом высказалась о ценах на сок и капучино в аэропорту

Певица и телеведущая Ольга Бузова матом высказалась о ценах на кофе и сок в аэропорту.

Пост об этом она написала в Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я в ***. Капучино и сок в випе (вип-зале аэпропорта — прим. «Ленты.ру») — 2050 рублей», — написала певица. «Мы давно все в таком ***, Ольга. Даже без випов», «Если Бузова жалуется, то я вообще молчу», «Если в *** Ольга, то это действительно ***», — отреагировали комментаторы.

Ранее Бузова в слезах обратилась к поклонникам. Она пожаловалась, что после операции на ногу у нее сильно болит колено, и предупредила фанатов, что возьмет паузу от работы.

До этого певица выступила в Кремле в инвалидной коляске после операции. Она появилась на сцене перед участниками детского конкурса.