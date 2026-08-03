Бородина намекнула на комплексы дочери: «Тебе тяжело на фоне идеальной сестры»

Телеведущая дважды становилась мамой. У Ксении есть 17-летняя дочь Мария и 10-летняя Теона.

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Известная телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух дочерей. Старшая Мария родилась в ее браке с бизнесменом Юрием Будаговым. Младшая Теона появилась на свет от союза с Курбаном Омаровым. Звезда «Дома-2» никогда не прятала девочек от публики. Она регулярно рассказывает о них в соцсетях, параллельно делясь различными кадрами.

Сегодня, к примеру, Ксения опубликовала снимок 10-летней Теоны. Девочка стала героиней взрослой фотосессии. Под постом ведущая оставила неоднозначное признание в любви. Бородина назвала девочку своей «голубоглазкой» и внезапно заговорила о семейном соперничестве.

«Я всегда понимала, как тебе тяжело на фоне идеальной старшей сестры, жить в этих дебильных сравнениях, всегда стараться. Мне это никогда от тебя не было нужно... Я горжусь тобой, ты большая умничка, и каждый раз я вижу, какая ты умная, интересная, творческая. А еще ты очень красивая», — написала телезвезда.

Подписчики пришли в восторг от кадра. Девочку засыпали комплиментами, отметив ее сильное сходство с мамой. По мнению фанатов, главное отличие Теоны — цвет глаз. Голубые глаза она унаследовала от своего отца.

Кстати, буквально на днях в семье бывшего мужа Бородиной случился странный инцидент. В неприятную и запутанную историю попала Валерия — нынешняя супруга Курбана Омарова.