Детали похорон Розы Сябитовой: в завещании сваха поставила жесткое условие
Роза Сябитова заранее позаботилась о сыне Денисе и дочери Ксении. Сваха уже составила завещание и распорядилась похоронами.
В частности, звезда брачного шоу "Давай поженимся!" указала в завещании, чтобы ее немедленно отправили в психиатрическую лечебницу, если на старости лет она соберется замуж и захочет переписать на молодого избранника все имущество.
Более того, Сябитова уже продумала и свои похороны. Так, телесваха хочет, чтобы ее кремировали, а прах развеяли за границей.
"Я детям дала ряд рекомендаций, которые они должны будут соблюсти. Хочу, чтобы меня кремировали. Не хочу лежать в сырой земле. После церемонии они заберут мой прах и поедут на Сицилию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют", - говорила Сябитова.
Далее, по замыслу свахи, каждый год после ее смерти сын Денис и дочь Ксения должны прилетать на Сицилию, выходить в море на яхте и вспоминать мать.