Ваня Дмитриенко установил рекорд концертом в «Лужниках»

Певец Ваня Дмитриенко дал сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. 20-летний артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны, передает NEWS.ru.

На сцене Дмитриенко признался, что не ожидал увидеть 70 тысяч зрителей. Он вспомнил, как шесть лет назад мечтал, чтобы его музыку слушали хотя бы прохожие на улице. Все билеты на выступление были проданы, что подтверждается афишей с пометкой Sold out и информацией на официальном сайте спорткомплекса.

Организаторы отметили, что Дмитриенко стал самым молодым артистом, собравшим БСА «Лужники» на сольном концерте. По окончании выступления главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил исполнителю сертификат. Рекорд зафиксирован с результатом 20 лет, 9 месяцев и 8 дней.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность артиста. По его словам, песня «Шелк» звучала во всех чартах, а дуэт с Аней Пересильд «Силуэт» запомнился широкой аудитории. Соседов отметил, что Дмитриенко смог привлечь и молодых, и более взрослых слушателей на фоне того, что большая часть эстрады предлагает либо старые хиты, либо узконаправленный материал.