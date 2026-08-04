Долина объявила о новом этапе после «страшного периода жизни»

Певица Лариса Долина в интервью ТАСС объявила о начале нового творческого этапа после тяжелого жизненного периода.

По словам артистки, ее новая песни «Ваши голоса» — это дань уважения людям, которые поддержали Долину «в самый страшный период жизни». Певица отметила, что «перевернула страницу», в честь пройденного этапа меняет творческие ориентиры.

— Я буду петь песни другого характера — о любви. Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу. Песен уверенных в себе женщин у меня будет много, — рассказала Лариса Долина в беседе с агентством.

Также артистка заявила, что не собирается продвигать свою 14-летнюю внучку Александру, которая решила оставить фамилию бабушки. При этом она выразила готовность поддерживать внучку в поисках собственного пути. По словам певицы, талант должен пробиваться сам.

Помимо этого, Лариса Долина призналась, что больше не тоскует по своей старой квартире в Хамовниках, владелицей которой стала Полина Лурье, так как после этого скандала друзья подарили певице недвижимость с новым ремонтом.