Киселев раскрыл многолетнюю тайну Маслякова только после его смерти
Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года. При жизни ведущего КВН ходила легенда, что он отсидел срок за валютные махинации. В эту версию удачно укладывается перерыв в телекарьере Александра Васильевича – с 1972 по 1976 год он не появлялся на экране. Интересно, что Масляков никогда не комментировал, чем занимался в эти четыре года.
Многие поклонники КВН уверены, что ведущий всеми силами пытался крыть свою страшную тайну. Бывший кавээнщик из команды "Триод и Диод" Максим Киселев провел собственное расследование и раскрыл секрет Маслякова.
Юморист признавался, что выступал с командой КВН в колониях и часто слышал от сотрудников про тюремный срок Маслякова.
Но позже подобные истории Максим услышал и в других тюрьмах. Оказалось, что чуть ли не в каждом регионе России есть исправительное учреждение, сотрудники которого уверены, что именно там отбывал срок Александр Васильевич.
"В каждом городе, в каждом регионе, куда мы ни приезжаем, – Сыктывкар, Мордовия – нам говорят: вот эта зона, где сидел Александр Васильевич. Везде она есть. Поэтому я уже просто не верю в это", — отметил кавээнщик.
Киселев признался, что многих его коллег по КВН мучил вопрос — правдивы ли слухи. Максим даже припомнил разговор с легендарным редактором Высшей лиги Андреем Чивуриным.
Но позже Чивурин сам признался Киселевуу, что Масляков на самом деле никогда не имел проблем с законом и не сидел в тюрьме.
"Я от Чивурина и от очень сильно и достаточно приближенных людей знаю – они говорят: "нет, не сидел"", — развеял главный миф об Александре Васильевиче Максим.
Кавээнщик уверен, что слух был "удачным спойлером, который придает пикантности". Видимо, из-за молчания самого Маслякова многим так хотелось узнать его многолетнюю тайну.