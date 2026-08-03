Киселев раскрыл многолетнюю тайну Маслякова только после его смерти

Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года. При жизни ведущего КВН ходила легенда, что он отсидел срок за валютные махинации. В эту версию удачно укладывается перерыв в телекарьере Александра Васильевича – с 1972 по 1976 год он не появлялся на экране. Интересно, что Масляков никогда не комментировал, чем занимался в эти четыре года.

Многие поклонники КВН уверены, что ведущий всеми силами пытался крыть свою страшную тайну. Бывший кавээнщик из команды "Триод и Диод" Максим Киселев провел собственное расследование и раскрыл секрет Маслякова.

Юморист признавался, что выступал с командой КВН в колониях и часто слышал от сотрудников про тюремный срок Маслякова.

"Мы приехали в зону строгого режима в Вадино, где сидят рецидивисты и убийцы. И первая фраза, которой нас встретил капитан, была "Вот там сидел ваш Масляков, был начальником коптерки, отвечал за тушенку", — рассказал Киселев в ютуб-подкасте "Предельник".

Но позже подобные истории Максим услышал и в других тюрьмах. Оказалось, что чуть ли не в каждом регионе России есть исправительное учреждение, сотрудники которого уверены, что именно там отбывал срок Александр Васильевич.

"В каждом городе, в каждом регионе, куда мы ни приезжаем, – Сыктывкар, Мордовия – нам говорят: вот эта зона, где сидел Александр Васильевич. Везде она есть. Поэтому я уже просто не верю в это", — отметил кавээнщик.

Киселев признался, что многих его коллег по КВН мучил вопрос — правдивы ли слухи. Максим даже припомнил разговор с легендарным редактором Высшей лиги Андреем Чивуриным.

"Однажды Дед (редактор "АМиК" Аркадий Дьяченко — прим.ред.) набрался храбрости при помощи определенных напитков, подошел к Александру Васильичу на фестивале в Сочи и спросил: "Барин, а скажи, мол, как там было, действительно страшно?" Но Масляков ушел от ответа", — поделился юморист.

Но позже Чивурин сам признался Киселевуу, что Масляков на самом деле никогда не имел проблем с законом и не сидел в тюрьме.

"Я от Чивурина и от очень сильно и достаточно приближенных людей знаю – они говорят: "нет, не сидел"", — развеял главный миф об Александре Васильевиче Максим.

Кавээнщик уверен, что слух был "удачным спойлером, который придает пикантности". Видимо, из-за молчания самого Маслякова многим так хотелось узнать его многолетнюю тайну.