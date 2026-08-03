Долина рассказала, с кем бы хотела записать песни

Народная артистка России певица Лариса Долина хотела бы записать новые совместные песни с Мотом, а также с Севиль и Jony.

Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними. Я бы с удовольствием спела бы, например, с Севиль новую песню, если бы кто-нибудь ее для нас написал. Может быть, Aртик напишет. С удовольствием спела бы дуэт с Мотом, с Jony какую-нибудь новую песню", - сказала она.

В заключение народная артистка отметила, что упомянутые исполнители - те певцы, которые воодушевляют ее на работу.