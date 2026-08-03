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Чеботина удивилась неожиданному срыву Успенской, с которой раньше дружила

Вечерняя Москва

Певица Люся Чеботина на шоу «Натальная карта» призналась, что ее удивляет неожиданный срыв артистки Любови Успенской. По словам исполнительницы, еще несколько лет назад они прекрасно общались и даже хотели поработать вместе.

Чеботина удивилась неожиданному срыву Успенской
© Вечерняя Москва

Ведущий Дмитрий Журавлев предположил, что Успенская могла по ошибке поменять свое отношение к коллеге. Однако Чеботина утверждает, что случайностей в подобных ситуациях не бывает.

— Типа по пьяни что ли? Бахну коммент! Вот сейчас прикинь, я просто с человеком, с кем я классно общаюсь, напишу: «Раздражаешь же дико, бесишь», — высказалась певица.

Она также поделилась, что проявила сострадание и, узнав о том, что дочь Успенской Татьяна пропала, сразу же связалась с артисткой и предложила ей свою помощь. Когда она увидела, что певица прочитала сообщение, но не ответила, то написала всем ее директорам и менеджерам.

Успенская тоже высказывалась о причинах конфликта с Чеботиной. По ее словам, молодая исполнительница оказалась «неблагодарным человеком». Позднее Чеботина ответила артистке в личном блоге, заявив, что ее слова не подтверждены, и попросив признать, что она «придумала этот конфликт».