Билан прокомментировал скандал на своем концерте

31 июля на «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Твой № 1». Однако часть посетителей осталась недовольна шоу: вместо привычной сцены их ждала слишком высокая платформа, из-за чего многим попросту не было видно артиста. В личном блоге Билан отреагировал на критику.

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По словам артиста, его команда столкнулась со сложными технологическими решениями, которые не всегда работают идеально. Музыкант пообещал найти решение, которое позволит сохранить масштаб шоу и обеспечить хороший обзор для всех зон.

— Для меня принципиально важно признать, что впечатление каждого зрителя должно быть полноценным независимо от того, в какой части площадки он находился. Мы уже разбираем эту ситуацию вместе с командой и обязательно решим этот вопрос, — написал Билан в соцсетях.

До этого Дима Билан раскритиковал журналистов после шоу «Твой № 1» из-за «дурацких вопросов» и заявил, что ему от этого «противно». По словам артиста, представителям СМИ следует уделять больше внимания творчеству и реже задавать поверхностные вопросы.

В мае певец заявил, что не жалеет о том, что после победы на Евровидении-2008 не женился на модели Елене Кулецкой. По его словам, тогда на него оказывалось большое давление со стороны поклонников и общественности.